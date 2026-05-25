Şırnak'ta karla mücadele sürüyor
Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yolunda, yüksek kesimlerde yer yer 7 metreyi aşan kar temizlenerek ulaşımın sürmesi sağlanıyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Tuzluca köyü Lise Tayrı bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadelesini sürdürüyor.
Ekipler, yolda biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizliyor.
KAR KALINLIĞI 7 METREYİ AŞTI
Yüksek rakımlı kesimlerde yer yer 7 metreyi aşan kar birikintileri nedeniyle ekipler çalışmayı güçlükle yürütüyor.
Kato-Tuzluca hattında kar duvarlarının oluştuğu noktalarda yolun genişletildiği, viraj ve geçitlerde güvenli geçiş için temizlik ve düzeltme yapıldığı belirtildi.
ÇALISMALAR SÜRÜYOR
Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)