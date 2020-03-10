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Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 6'sı tutuklandı. 14'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA | 10.03.2020 - 10:05..
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Türkiye'nin, terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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