Şırnak'ta şantiye alanında roketatar mühimmatı bulundu
Şırnak'ta şantiye alanında çalışan işçiler, 2 tane roketatar mühimmatı buldu. Bulunan 2 mühimmat, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.
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Şırnak'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde toplu şantiye alanında işçiler tarafından 2 tane patlamamış roketatar mühimmatı tespit bulundu.
İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ŞANTİYE ALANI BOŞALTILDI
Bölgeye polis ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp, şantiye alanını geçici süreyle boşalttı.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ
Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından patlamamış 2 roketatar mühimmatı kontrollü şekilde imha edildi.
İmha anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)