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Şırnak'ta seçim halayı

Kürtçe-Türkçe şarkılar eşliğinde halay çeken Şırnaklılar, "Hizmete oy verdik" dedi.

AA | 01.04.2019 - 18:09..
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Şırnak'ta seçim halayı

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ve diğer partililer, resmi olmayan sonuçları kutlamak için Atatürk Mahallesi Adliye alanında bir araya geldi.

AK Partililer, seçim sonucunu davul zurna ve yerel ses sanatçıların seslendirdiği Kürtçe-Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı.

AK Partililer, Şırnak'taki zaferi halaylarla kutluyor VİDEO

ELLERDE TÜRK BAYRAKLARI

Ellerinde Türk Bayrağı ile halay çeken vatandaşlar özel günlerde giyilen yöresel kıyafetlerle eğlenceye katıldı.

Şırnak'ta seçim halayı

Birlik, Erkan ve Yarka, yaptıkları konuşmalarda, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlardan Şahin Ürper, Şırnak'ın tercihini huzur ve refahın devamından yana kullandığını söyledi.

Şırnak'ta seçim halayı

"BU SEFER HALKIMA OY VERECEĞİM"

Seçimin AK Parti adayı Yarka tarafından kazanılmasının kent için dönüm noktası olduğunu belirten Ürper, şöyle konuştu: "Herkes düne kadar karamsardı, ne olacak, bu memleketi terk mi edeceğiz acaba, yine farklı durumlar mı olacak. Kürt meselesi adı altında bizim üzerimizden bir film çevrilecek. Bu gibi nedenlerle herkes tavrını belli etti. Halk 'Ben memleketimi isterim' dedi. Yarka, herkes tarafından sevilen bir insandı. O nedenle halk 'HDP'ye on altı yılık sürecindeki tepkimi gösteriyorum. Ben bu sefer halkıma, Şırnak'ıma, hizmete oy vereceğim' dedi."

Şırnak'ta seçim halayı

Şırnak'ta seçim halayı

Şırnak'ta seçim halayı

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