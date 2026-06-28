Şırnak'ta zincirleme trafik kazası kamerada

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Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Nur Mahallesi Sırrı Süreyya Caddesi Tank Taburu Yokuşu mevkisinde, İdil istikametinden ilçe merkezine doğru ilerleyen 73 AAK 398 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 27 V 4610 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı şeride geçerek park halindeki motosiklet ve başka bir hafif ticari araca çarptı.

Kazaya neden olan otomobil ise savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

YARALANAN 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.