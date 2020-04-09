Sırp kömür madeninde Roma gemi enkazları bulundu

Sırbistan'daki kömür madencileri, yakın zamanda oldukça şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı. İşçiler, eski bir nehir yatağının çamuruna gömülmüş en az 1.300 yıllık Roma dönemi gemilerine rastladı.

Roma teknikleriyle inşa edilmiş gibi görünen düz tabanlı bir nehir gemisi yaklaşık 15 metre uzunluğa sahip. Bu geminin hemen yanında ise ağaç gövdesinden oyulmuş 2 adet küçük tekne yer alıyor.

Bulunan tekneler, Tuna Nehri boyunca kürek çekmek ve Roma sınırına saldırmak için Slav grupları tarafından kullanılan eski teknelerin tasarımıyla da eşleşiyor.





Söz konusu gemi ve tekneler, 7 metre kilin ve 15 metre çakıl tabakasının altında bulundu.

Bulunan büyük gemide, en az altı çift kürekle birlikte yelkenlerin bağlantı parçaları yer alıyor. Yaklaşlık 35 mürettebatı olduğu tahmin edilen geminin gövdesinde bulunan birçok tamir izi, oldukça uzun süredir denizlerde olduğunu gösteriyor.

Demir çiviler ve diğer demir bağlantı parçaları, geminin ahşap bloklarını bir arada tuttu ve enkazın kil ve çakılların içinde kalması, yüz yıllar boyunca bozulmadan korunmalarını sağladı.



MADENCİLER GEMİYE ZARAR VERDİ

Arkeoloji Enstitüsü müdürü ve Viminacium Bilim Projesi başkanı arkeolog Miomir Korac, ''En büyük gemi, madencilik çalışmaları sırasında zarar gördü. Geminin yaklaşık yüzde 35 veya 40'lık bölümünün hasar aldığını söyleyebiliriz. Ancak kazı ekibimiz bütün parçaları yeniden topladı ve şimdi geminin eksik parçalarını yeniden bir araya getiriyoruz. Ekibimiz, bu gemileirn ne zaman inşa edildiğini ve buraya nasıl geldiğini anlamak için çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.

Radyokarbon tarihleme veya sahadaki tortu tabakalarının jeolojik analizi olmadan, gemilerin ne zaman inşa edildiğini anlamak oldukça zor.

Arkeolog ekibi, gemiden aldıkları ahşap parçaları analiz için laboratuvara gönderdi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle yapılacak analizler de ertelendi.