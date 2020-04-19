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Sırp polisinden karantinaya uymayan kişiye dayak

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sırp polisi, sokağa çıkma yasağına uymayan bir vatandaşı tokatladı. Sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede tepkilere neden oldu.

DHA |
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Sırp polisinden karantinaya uymayan kişiye dayak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin birçok ülkede karantina uygulaması devam ediyor.

Dünyanın bir çok ülkesinde karantina yasağına uymayan kişiler ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşanıyor.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da ise Sırp polisi, sokağa çıkma yasağına uymayan bir vatandaşı tokatladı.

Sırp polisinden karantinaya uymayan kişiye dayak ViDEO

POLİS ARACININ İÇİNDE KORONA DAYAĞI

Koronavirüs salgınına karşı gece sokağa çıkma yasağı olan Belgrad’da, polisin bu yasağı çiğneyen bir vatandaşı polis aracında tokatlaması ülkede tepkilere neden oldu.

Tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Sırbistan İçişleri Bakanı Neboyşa Stevanoviç söz konusu olayın Sırp polisinin imajıyla özdeşleştirilmemesini istedi.

Sırp polisi hakkında soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

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