Sisi, dinde yenilikler istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve Mısır üzerindeki etkisi günyüzüne çıkmaya başladı.

MISIR, SUUDİLERİN İZİNDE

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, "Ilımlı İslam" adı altında yaptığı reformlar, ülkede tepkileri de beraberinde getirdi.

Benzer uygulamaları, Mısır'da darbeyle yönetime el koyan Sisi de uygulamaya sokmaya başladı.

Dinde, yenilenmenin olmasını istediğini açıklayan darbeci Sisi, ülkedeki bazı din adamlarının şiddetin kaynağı olduğunu söyledi.

KİMLİKLERDE DİN YAZMAYACAK

Sisi'nin, "yenilikler" adı altında attığı ilk adım kimliklerde oldu. Buna göre, Mısırlıların kimliklerinde artık din hanesi yer almayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan darbeci Sisi, "Bütün vatandaşların istedikleri gibi ibadet etme ya da hiç ibadet etmeme hakkı var" ifadelerini kullanmıştı.