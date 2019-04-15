Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Karabük'te bir kişi keneden dolayı öldü

Ülkede genel seçimlerin ardından oyların yüzde 17,8'ini alan Sosyal Demokrat Parti birinci olurken, aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi ise ikincilik elde etti

Halife Hafter, Sisi ile Kahire'de bir araya geldi.

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Eyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandı

İki katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.