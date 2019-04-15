Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile son gelişmeleri değerlendirdi.
Mısır Resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, darbeci Halife Hafter’i başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti. Görüşmede Libya’daki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.
4 NİSAN'DA SALDIRI EMRİ VERMİŞTİ
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.