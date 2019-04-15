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Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Halife Hafter, Sisi ile Kahire'de bir araya geldi.

AA | 15.04.2019 - 03:49..
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Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile son gelişmeleri değerlendirdi.

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Mısır Resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, darbeci Halife Hafter’i başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti. Görüşmede Libya’daki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

4 NİSAN'DA SALDIRI EMRİ VERMİŞTİ

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

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