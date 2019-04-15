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Sisi ile Merkel görüşme gerçekleştirdi

Merkel, Sisi ile Libya ve Sudan'daki durumu görüştü

AA | 15.04.2019 - 19:04..
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Sisi ile Merkel görüşme gerçekleştirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, darbe ile Mısır Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi ile Libya ve Sudan’daki durumu ele aldı.

SUDAN'DA YAŞANAN DURUMU ELE ALDILAR

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’in yazılı açıklamasına göre, Şansölye Merkel, Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sisi ile Merkel görüşme gerçekleştirdi

Görüşmede Libya ve Sudan’daki güncel durumu ele alan Merkel, General Halife Hafter yönetimindeki birliklerin ilerlemesinin neden olduğu Libya'daki askeri gerilimin artmasından endişe duyduğunu belirtti, hızlı bir şekilde müzakerelere ve Birleşmiş Milletler yönetiminde yürütülen siyasi sürece geri dönülmesini istedi.

Sisi ile Merkel görüşme gerçekleştirdi

Sudan'a ilişkin de iktidarın hızlı şekilde sivil bir geçici hükümete devredilmesinin önemli olduğunu ifade eden Merkel, bunu, ekonomik ve siyasi reformlara ilişkin Sudan halkının beklentilerini karşılayacak inandırıcı ve  kapsayıcı bir siyasi sürecin izlemesi gerektiğini kaydetti.

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