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Sisi'ye Netanyahu'dan övgüler

Netanyahu, Sisi'nin zekasına hayran olduğunu söyledi.

AA | 13.07.2019 - 07:33..
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Sisi'ye Netanyahu'dan övgüler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, darbe ile ülkenin başına geçen  Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi öve öve bitiremedi.

"SİSİ'Yİ TAKDİR EDİYORUM"

Mısır’ın Tel Aviv Büyükelçisi Halid Azmi’nin konutunda Mısır ulusal günü münasebetiyle düzenlediği resepsiyona katılan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Devletlerimiz birçok devletle beraber aşırıcılığa, şiddete ve teröre karşı mücadele ediyor. Bu aşırıcılık ve terör dalgası karşısında durduğundan dolayı, dostum ve meslektaşım Cumhurbaşkanı Sisi'yi takdir ediyorum." dedi.

Sisi'ye Netanyahu'dan övgüler

Netanyahu, Mısır’ın Cumhurbaşkanı Sisi liderliğinde İsrail ile barışı sürdürme konusunda sabit durduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Sisi ile gerçekleştirdiğim görüşmelerde sadece liderliğinden değil aynı zamanda zekasından da muhteşem bir intiba edindim. Mücadele ettiğimiz meydan okumalarla ilgili kendisinden çok faydalı fikirler elde ettim."

"TRUMP'IN TEKLİFİNİ BEKLİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması beklenen ve İsrail-Filistin sorununun çözümünü öngören "Yüzyılın Anlaşması" planına işaret eden Netanyahu, "Hepimiz Başkan Trump’ın planını bekliyoruz. Hepimizin açık bir kalp ve açık bir zihin ile ortaya konacak spesifik önerileri incelemesi gerekir." diye konuştu.

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