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Şişli'de 2 katlı ahşap binada yangın

İsyambul Şişli'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu

DHA |
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Şişli'de 2 katlı ahşap binada yangın

Şişli, Teşvikiye Mahallesi Barakalar Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Şişli'de 2 katlı ahşap binada yangın

ALEVLER YANDAKİ GECEKONDUYA SIÇRADI

Bu sırada alevler kısa sürede tüm ahşap binayı sararken, bitişiğinde bulunan bir gecekonduya da sıçradı. Diğer gecekondularda oturan vatandaşlar da kendilerini hemen sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan binaya ve bitişiğinde alevlerin sıçradığı gecekonduya müdahale etti.

Şişli'de 2 katlı ahşap binada yangın

MAHALLELİ PANİK İÇİNDE İZLEDİ

Polis ekipleri de olay yerinden önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Mahalle sakinlerinin yanan ahşap binayı korku dolu gözlerle izlediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Şişli'de 2 katlı ahşap binada yangın

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yanan ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakini bir vatandaşın yanan binaya bugün birilerinin taşındığını söyledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Şişli'de 2 katlı ahşap binada yangın

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