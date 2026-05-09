Şişli’de AVM’de cep telefonu hırsızlığı: Yankesicilik şüphelileri kısa sürede yakalandı

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan yankesicilik olayı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı. Kalabalık AVM’de gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı sonrası harekete geçen ekipler, şüphelileri kısa sürede tespit ederek yakaladı.

AVM’DE KALABALIK ARASINDA HIRSIZLIK

Olay, 22 Mart günü Şişli 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş yapan bir vatandaşın cep telefonu, iddiaya göre kalabalık arasında hareket eden iki kişi tarafından cebinden fark ettirmeden çalındı.

Olayın ardından mağdurun ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KAMERALAR VE SAHA ÇALIŞMASIYLA TESPİT EDİLDİLER

Ekiplerin yaptığı incelemelerde olayın, aynı gün saat 19.00 sıralarında gerçekleştiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha araştırmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ö.D.A. isimli kadın şüpheli ile A.A. isimli erkek şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

ESENLER’DE OPERASYONLA YAKALANDILAR

Şüpheliler, olaydan kısa süre sonra Esenler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “yankesicilik” suçlamasıyla 2 Nisan tarihinde adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan iki kişi ceza infaz kurumuna gönderildi.

POLİSTEN KALABALIK ALAN UYARISI

Yetkililer, özellikle AVM ve toplu alanlarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, yankesicilik olaylarına karşı duyarlılık çağrısında bulundu.