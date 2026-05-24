Site aidatlarına yasa değişikliğine ilişkin detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan kanunun "zemin ve temel etüt kuruluşları ve hizmeti" ile ilgili kısmı 31 Aralık 2026'da devreye alınacak, diğer hükümler ise 22 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.



Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gayrimenkul hukukçuları ve uzmanlar, fahiş site aidatlarına karşı yürürlüğe giren düzenlemelerin, yüksek aidat artışları ile keyfi işletme bütçesi uygulamalarının önüne geçerek taraflar arasındaki uyuşmazlıkları azaltacağını belirtti.

Artık mali gerekçesiz ve kontrolsüz aidat belirlenmesinin önüne geçilecek.

SİTE AİDATLARINA DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?

-Zaman zaman yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve bazı sitelerin kötü niyetli kişilerin kontrolüne geçmesi olarak nitelendirilen durumların önüne geçiliyor.

-Eski düzenlemede yönetimlerin aidatların temelini oluşturan işletme bütçesini herhangi bir üst sınır olmadan hazırlayabiliyor ve bu kiracıları yüksek aidatlara mahkum ediyordu. Şimdi bu ortadan kalktı.

-Yeni düzenlemeyle apartman veya sitelerde yönetimlerin işletme bütçesi (aidat) hazırlayabilecekler ancak bu sadece 3 ay için geçerli olacak. Aidatlardaki artışın yeniden değerleme oranını geçemeyecek, 3 ay içerisinde olağan ya da olağanüstü kat malikleri genel kurulunun toplanması gerekecek.

-Genel kurulda belirlenecek aidatlar sonraki dönem için geçerli olacak.

YÖNETİCİNİN TEKRAR AVANS TOPLAMA YETKİSİ KALDIRILDI

-Önceki düzenlemeye göre yöneticinin bir takvim yılı içinde bina veya siteye yapılacak harcamalar için kat malikleri toplantısında alınmış bir karar olmadan kendi belirlediği rakamı avans olarak toplayabiliyordu. Bitince tekrar avans talep edebiliyordu. Bu durum maliklerin toplantılara gelmemesi nedeniyle mülk sahiplerinin denetiminden kaçan bir konuydu. Kiracıların ise bu rakama itiraz hakkı yoktu. Yöneticinin burada tekrar avans toplama yetkisi kaldırıldı. Malikler tarafından işletme projesi onaylandığında ise bu avans uygulaması kalkacak.

YÖNETİCİLERİN KEYFİ AİDAT VE AVANS TOPLAMASININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

-Yapılan değişiklikle, işletme projesinin hazırlanıp onaylanmasında kat maliklerinin yetkisi artırılırken yöneticilerin keyfi aidat ve avans toplamasının önüne geçiliyor. Yönetici, yalnızca geçici işletme projesi hazırlayabilecek ve en fazla 3 ay geçerli olacak.

GENEL KURULDA YAPILACAK AİDAT ZAMMINDA ÜST SINIR BULUNMUYOR

-Keyfi aidat artışlarının önüne geçiliyor ancak kat malikleri genel kurulunda belirlenecek aidat artışları için üst sınır uygulanmayacak. Öte yandan toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken çoğunluk oranı 5'te 4'ten 3'te 2'ye düşürüldü. Buna karşılık bireysel binalarda bu oran halen 5'te 4 olarak kaldı.

-Aidat artışları, yönetim şeffaflığı ve profesyonel denetim süreçleriyle ilgili önemli bir eşik aşıldı.

-Yeni düzenlemeyle kat malikleri kurulu dışında yapılan yüksek aidat artışlarının sınırlandırılmasının vatandaş açısından koruyucu bir model oluşturuyor.

-Toplu yapılardaki yönetim planı değişikliklerinde aranan çoğunluk şartının yeniden düzenlenmesi büyük sitelerde karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

-Yeni modelde site yönetim şirketleri için lisans, denetim, mali yeterlilik ve sertifikalı yönetici uygulamaları gündemde.

-Artık herkesin kolayca "site yöneticisi" veya "site yönetim şirketi sahibi" olduğu dönem sona erecek, yeni dönemde sektörün lisanslı, eğitimli, denetlenen ve kurumsal yapıya dönüşecek

-Düzenleme, aidat hesaplaması, ortak alan kullanımı ve kiralama sınırlamaları gibi konularda maliklerin hukuki güvencesini artıracak.