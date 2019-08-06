Sivaslılar, Gardaşlık Festivali'nde halaya durdu

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla 5-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gardaşlık Festivali kapsamında, 'Gardaşlık Yürüyüşü' yapıldı.

20 DAKİKA BOYUNCA 1.058 KİŞİ HALAY ÇEKTİ

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında, Sivas Belediyesi tarafından '58' pare top atışı yapıldı. Tren garından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda toplanan 1.058 kişi davul ve zurna eşliğinde, yaklaşık 20 dakika Sivas Ağırlaması halayı çekti.

Sivas'ta 1058 kişi aynı anda halay çekti İZLE

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Halay sırasında renkli görüntüler oluştu. Halayın ardından meydanda toplanan vatandaşlar da Sivas yöresine ait halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Etkinlikler, bu akşam düzenlenecek olan Serdar Ortaç ve Pınar Dağdelen konseri ile sona erecek.