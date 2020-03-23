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Sivas'ta 2 yaşındaki Turan evin penceresinden düşüp öldü

Minik Turan'ın düştüğü bölgede oyuncağı dikkat çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA | 23.03.2020 - 13:54..
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Döndü ve Harun çiftinin 2 yaşındaki oğlu Turan Karakaya, Sivas'ın Diriliş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta 2 yaşındaki Turan evin penceresinden düşüp öldü

HASTANEDE KURTARILAMADI

Karakaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ta 2 yaşındaki Turan evin penceresinden düşüp öldü

GÖRGÜ TANIKLARI: OYUNCAĞIN PEŞİNDEN DÜŞTÜ

Bu arada Karakaya'nın düştüğü bölgedeki oyuncağı dikkati çekti. Görgü tanıkları, çocuğun oyuncağın peşinden düştüğünü iddia etti.

Sivas'ta 2 yaşındaki Turan evin penceresinden düşüp öldü

Minik Turan'ın düşüşü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta 2 yaşındaki Turan evin penceresinden düşüp öldü

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