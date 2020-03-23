Sivas'ta 2 yaşındaki Turan evin penceresinden düşüp öldü

Döndü ve Harun çiftinin 2 yaşındaki oğlu Turan Karakaya, Sivas'ın Diriliş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Karakaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI: OYUNCAĞIN PEŞİNDEN DÜŞTÜ

Bu arada Karakaya'nın düştüğü bölgedeki oyuncağı dikkati çekti. Görgü tanıkları, çocuğun oyuncağın peşinden düştüğünü iddia etti.

Minik Turan'ın düşüşü ile ilgili soruşturma başlatıldı.