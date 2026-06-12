Sivas'ta aracın motoruna yılan girdi
Gemerek'te bir otomobilin motor kısmına yılan girdi. Araç sahibinin çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı araçtan çıkartarak doğal yaşam alanına bıraktı.
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Sivas Gemerek'te sürücüsünün cuma namazını kılmak için TOKİ Konutları'ndaki evinin önüne park ettiği aracın motor kısmına yılan girdi.
Yılanın otomobilin motor kısmına girdiğini gören komşular, aracın sahibi Halil Demir'e haber verdi.
İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARTTI
Halil Demir, durumu Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce motor kısmından çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Ekiplere teşekkür eden Halil Demir, şunları söyledi:
"Cuma namazı için aracımı evin önüne park ettim. Cuma namazı çıkışında komşular arabama yılan girdiğini söyledi. Ekipler kısa sürede gelerek yılanı aracımdan çıkardı."
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)