Sivas’ta barajın kapakları açıldı, valilikten uyarı geldi

Bereketli yağışlar yurdu etkisi altına aldı.

Kuruyan barajlar, göller ve nehirler tekrar yüksek doluluk oranlarına ulaştı.

KILIÇKAYA BARAJI TAMAMEN DOLDU

Son yılların en yoğun yağışlı mevsiminin yaşandığı Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan ve 65 kilometrekarelik alana sahip olan Kılıçkaya Barajı da tamamen doldu.

Tamamen dolan barajın tahliye kapakları açılarak Kelkit Irmağı’na su bırakılmaya başladı.

SİVAS VALİLİĞİ VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU

Sivas Valiliği, Kılıçkaya Barajı’ndan yapılan su tahliyesi nedeniyle Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bölgemizde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sebebiyle Kılıçkaya Barajı’ndan Kelkit Irmağı’na kontrollü su tahliyesi artırılarak devam etmektedir.

Kılıçkaya Barajı’ndan Kelkit Irmağı’na bırakılan su ile birlikte havzadaki yoğun yağışlar, kar erimeleri ve ırmağı besleyen yan derelerden gelen akımlar, ırmak yatağındaki su seviyesinin yükselmesine sebep olmaktadır.

Söz konusu durum, ilimiz Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri sınırlarında nehir kenarlarındaki toprağın suya doymasına, kıyı çökmelerine ve heyelan riskine yol açmaktadır.” açıklamasında bulunuldu.

NEHİR VE IRMAK ÇEVRESİ İÇİN UYARI

Ayrıca nehir ve dere yakınlarına yaklaşılmaması için uyarılarda bulunan Sivas Valiliği, “Can ve mal güvenliğiniz için Kelkit Irmağı ve bağlantılı dere yataklarının çevresinden mutlak suretle uzak durulması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın nehir kenarlarına yaklaşmamaları, hayvanlarını bu bölgelere otlatmaya götürmemeleri ve araçlarını nehir yatağına yakın yerlere park etmemeleri önemle rica olunur.

Muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına tüm halkımızın gerekli tedbirleri alması ve uyarıların dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.