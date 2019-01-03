Sivas'ta göller buz tuttu

Sivas'ta son 2 haftadır etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle, kent genelindeki birçok gölet ve gölde buzlanma meydana geldi. Kent merkezi yakınındaki Serpincik Göleti, Hafik ilçesi yakınındaki Hafik Gölü, Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü ve Zara ilçesi yakınındaki Tödürge Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

GÜZEL MANZARALAR OLUŞTU

5 kilometrekare alana sahip, şehrin en büyük gölü olan Tödürge'de güzel bir manzara oluştu. 17 balık türünün yaşadığı, 4- 10 metre derinliğe sahip Tödürge Gölü, yaz aylarında ise kuşların doğal konaklama ve üreme merkezleri arasında yer alıyor.

GÖLDE BALIK TÜRLERİNE RASTLANIYOR

Gölde; balık türlerinden tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi, turna, uzunbacak, kızılbacak, sumru, Macar ördeği ile sarı başlı kuyruksallayana rastlanıyor.

KIŞIN BOŞ KALIYOR

Yazın doğaseverler ve piknikçilerin akın ettiği gölün kenarı, kışın boş kalıyor. Kış aylarında buz tutan gölde, ayrıca doğa sporları meraklılarınca dalışlar gerçekleştiriliyor.

DOĞAL ŞEKİLLER İLGİ ÇEKTİ

Hafik ilçesinin bitişiğinde bulunan Hafik Gölü'nde, her yıl aralık ayında başlayan yüzeydeki buzlanma, mart veya nisan ayına kadar kalıyor. Gölün, bu yıl donan yüzeyinde oluşan doğal şekiller ve havadan drone ile görüntülenen oluşumlar ilgi çekti.