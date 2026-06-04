Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti

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Sivas'ta dehşete düşüren kaza...

Kaza merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında yaşandı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan 1’i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.