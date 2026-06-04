Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kurtlapa köyü yakınlarında iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybedip 2 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Sivas'ta dehşete düşüren kaza...
Kaza merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında yaşandı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan 1’i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)