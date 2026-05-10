Sivas'ta ineğin bostanıma girdi kavgasında. 1 kişi hayatını kaybetti
Yıldızeli ilçesi Töngel köyünde komşunun bostanına giren inek akrabalar arasında silahlı kavgaya neden olurken çıkan kavgada bir kişi ölüp, 3 kişi de yaralandı.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda komşu bostana giren bir inek nedeniyle akraba olan komşular arasında tartışma yaşandı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tartışma büyüyünce S.I. tüfekle Yasin Işık'a ateş açtı.
Göğsünden yaralanan 22 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.
3 KİŞİ SAÇMALARDAN YARALANDI
Kavgayı ayırmaya çalışan T.I., A.I, ve K.I.'da vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
