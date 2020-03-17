Sivas'ta kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına ilişkin, üç farklı senaryo hazırlandı.

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaparken yakalanan Ronaldinho'nun 1.4 milyon euro kefalet parası önerdiği ancak davanın hakimi Gustavo Amarilla'nın bu teklifi reddettiği öğrenildi.

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Gaziantep'te 31 bin 223 adet kaçak kozmetik eşya ele geçirildi

Şahinbey'deki bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 31 bin 223 adet gümrük kaçağı kozmetik eşyası ele geçirilirken, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.