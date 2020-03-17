Sivas'ta kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Nurettin Yıldız yönetimindeki Sivas Belediyesi'ne ait 58 BA 949 plakalı kar kürüme kamyonu ile Dursun Ali Boli idaresindeki 25 EB 311 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun Organize Sanayi kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Mine Boli (59) ve torunu Sudenaz Sağlam (15) yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Elinden yaralanan sürücünün tedavisi olay yerinde yapılırken, diğer yaralılar Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.