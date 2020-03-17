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Sivas'ta kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA | 17.03.2020 - 11:45..
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Nurettin Yıldız yönetimindeki Sivas Belediyesi'ne ait 58 BA 949 plakalı kar kürüme kamyonu ile Dursun Ali Boli idaresindeki 25 EB 311 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun Organize Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Mine Boli (59) ve torunu Sudenaz Sağlam (15) yaralandı.

Sivas'ta kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Elinden yaralanan sürücünün tedavisi olay yerinde yapılırken, diğer yaralılar Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sivas'ta kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

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