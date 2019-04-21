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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta, akşam saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü. Sıcaklık -4 dereceye kadar düşerken, yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

DHA | 21.04.2019 - 09:29..
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Sivas'ta, gün boyu devam eden soğuk havanın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

HİSSEDİLEN SICAKLIK -10 DERECE

Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düşerken, hissedilen ise eksi 10 derece oldu. Kentteki soğuk hava ve kar yağışı sabaha kadar devam etti.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kar yağışı sonrası tarihi kent meydanında da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar nisan ayının son günlerinde karın şaşkınlığını yaşarken, bir taraftan da hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

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