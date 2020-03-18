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Sivas'ta karantina hastası kaçtı, polis alarma geçti

Sivas’ta koronavirüs şüphesi ile hastanede tutulan bir hasta kaçtı, polisin tarafından bir saat içerisinde yakalanan hasta hastanede yeniden gözetim altına alındı.

İHA | 18.03.2020 - 20:05..
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Sivas’ta koronavirüs şüphesi ile Numune Hastanesi’nde oluşturulan izole edilmiş ünitede gözetim altında tutulan bir hasta, güvenlik görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı.

Hastane yetkilileri, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirlerini kapsamında durumu polise bildirdi.

Sivas'ta karantina hastası kaçtı, polis alarma geçti

1 SAATTE BULUNUP GERİ GETİRİLDİ

Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren takip sonrasında hastayı bulup ikna yoluyla olay yerine çağrılan ambulansa bildirip yeniden hastaneye dönmesini sağladı.

Sivas'ta karantina hastası kaçtı, polis alarma geçti VİDEO

Sivas'ta karantina hastası kaçtı, polis alarma geçti

Sivas'ta karantina hastası kaçtı, polis alarma geçti

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