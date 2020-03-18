Sivas'ta karantina hastası kaçtı, polis alarma geçti

Sivas’ta koronavirüs şüphesi ile hastanede tutulan bir hasta kaçtı, polisin tarafından bir saat içerisinde yakalanan hasta hastanede yeniden gözetim altına alındı.

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20 bin öğretmen ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması yapıldığını ve gelişmelere göre lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ileri bir tarihe ertelenebileceğini duyurdu.