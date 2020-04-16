Sivas'ta koronavirüse karşı özel tabut yapıldı

Dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüs salgınıyla ölüm sayısı yaklaşık 130 bini buldu.

Sivas’ta İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hizmet veren bir firma, koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretti.

Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor.

16 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Koronavirüs ölümlerine özel olarak üretilen patentli tabutlar, can kaybının yoğun olduğu Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor.

Koronavirüs ölümlerinde kullanılan tek kullanımlık tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.

"TAMAMEN ÖZEL, KORONA İÇİN ÜRETİLMİŞ TABUTLARDIR"

Koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık tabutların 16 ülkeye ihraç edildiğini belirten firma yönetim kurulu başkanı Volkan Yılmaz, “Firmamız Türkiye geneli morg, otopsi, kadavra ve anatomi ekipmanları üretmektedir. Koronavirüs'ün ortaya çıkması ile birlikte Covid-19 cenazelerine özel antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir. Bakteri geçirmez. Tabutlarımız tamamen Covid-19 cenazelerine özeldir. Satışlarımızı genelde tüm belediyelere yapıyoruz, kurumlara yapıyoruz. Yurt dışında da 16 ülke talepte bulundu. Başlıca Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Almanya talepte bulundu. 350-400 dolar arasında fiyat bandımız var. Tabutumuzun özelliği tek kullanımlık olması. İçerisi antibakteriyel olduğu için cenazeyi koyduğumuz zaman tabutla birlikte gömülebiliyor.“ dedi.