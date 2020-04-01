Sivas'ta köye adak kurbanı kesmeye gelen 8 kişiye ceza

Sivas'ın Koyulhisar İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, adak kurbanı kesmek ve ziyarette bulunmak üzere 8 kişinin, ilçe dışından toplu halde Ekinözü köyüne geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Koyulhisar Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayan 8 kişiye 392'şer lira para cezası kestiği belirtildi.

"ZARURİ İHTİYAÇLAR DIŞINDA ÇIKILMASIN"

Yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızdan daha hassas davranmaları ve çok zaruri ihtiyaçları haricinde evlerinden çıkmamaları beklenmektedir. Alınan kararlara uymayanlara karşı idari para cezaları ile adli işlem de yapılacaktır." denildi.