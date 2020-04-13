Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 14 bin 967 oldu

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Kılıçdaroğlu, infaz düzenlemesini değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gaspçı, yolsuzluk yapan, devleti soyan, çocukları fuhşa teşvik eden hapiste kalması gerekirken, bunlar neden bizim aramızda gezsinler" diye sordu.