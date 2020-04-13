Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Oğuzhan Yeşiltaş (29) yönetimindeki 58 AR 242 plakalı motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında refüje çarptı.
Yeşiltaş, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücünün arkasında bulunan arkadaşı Adem Yavuz Zor yaralandı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Zor, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BALKONDAN KONSER VERMİŞTİ
Kazada hayatını kaybeden amatör müzisyen Yeşiltaş, 1 Nisan akşamı koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan komşularına moral için evinin balkonunda konser vermişti.