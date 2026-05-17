Sivas'ta otomobil takla attı, bir kişi kayboldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde korkunç kaza...

Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Aşağıkale Mahallesi yakınlarında, U.Y.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, 20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YARALI

Kazada, otomobilde bulunan Yağmur Hira Yazıcı hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı.

BİR KİŞİ KAYBOLDU

İddiaya göre kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan E.N.H. ise kayboldu.

E.N.H’nin kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Debinin oldukça yüksek olduğu çayda, AFAD ekipleri görevlendirildi. Botlu ekipler ve dalgıçlar çayda aramalarını sürdürüyor.