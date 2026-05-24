Sivas'ta park halindeki cipe çarptı: Motosikletli yaşamını yitirdi
Sivas’ta motosikletin park halindeki cipe çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ta Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi’nde Muhammet Yavuz Polat (17) idaresindeki 58 AHN 992 plakalı motosiklet, park halindeki 58 HB 999 plakalı cipe çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan Z.D. (16) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı yolcu ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)