Sivas’ta sarı-lacivert sevda evi gündem oldu: Fenerbahçe tutkusu yuvayı bile etkiledi

Sivas’ta 42 yaşındaki Umut Toparlak’ın Fenerbahçe sevgisi, sıradan bir taraftarlığın çok ötesine geçti. Çocukluk yıllarından bu yana sarı-lacivert renklere gönül veren Toparlak, yıllar önce yaptırdığı tadilatta evinin dış cephesini tamamen Fenerbahçe renklerine boyatarak dikkatleri üzerine çekti.

SARI-LACİVERT AŞK EVİN DUVARLARINA YANSIDI

Fenerbahçe’ye olan bağlılığını hayatının her alanına yansıttığını söyleyen Toparlak, evini sarı ve lacivert renklere boyatarak adeta bir taraftar simgesine dönüştürdü. Mahallede farklı bir görünüm kazanan ev, zamanla çevre sakinlerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Görenlerin fotoğraf çektirdiği ev, bulunduğu sokakta adeta referans noktası haline geldi.

AİLE İÇİNDE İLK TEPKİLER GELDİ

Evini boyatma fikrinin ilk etapta aile içinde tartışmalara neden olduğunu belirten Toparlak, eşinin başlangıçta bu duruma sıcak bakmadığını ancak sonrasında ikna olduğunu ifade etti. Yapılan değişikliklerin ardından evin yeni görünümünün benimsendiğini söyledi.

“FENERBAHÇE BİZİM İÇİN BİR AŞK”

Fenerbahçe sevgisinin sadece bir spor kulübü bağlılığı olmadığını dile getiren Toparlak, bu tutkunun bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Yıllardır süren şampiyonluk hasretine rağmen takımlarına olan bağlılıklarının değişmediğini belirten Toparlak, “Biz Fenerbahçe’yi başarıya göre değil, aidiyet duygusuyla seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Toparlak, babasının kendisini farklı bir takıma yönlendirmek istediğini ancak kendi tercihiyle Fenerbahçeli olduğunu anlatarak, bu sevdanın çocukluktan gelen güçlü bir bağ olduğunu dile getirdi.

MAHALLEDE İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Sarı-lacivert renklerle boyanan evin kısa sürede mahallede tanınan bir nokta haline geldiğini belirten Toparlak, özellikle gençlerin ve öğrencilerin evin önünde fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Kargo teslimatlarında bile evin referans gösterildiğini aktaran Toparlak, “Artık adres tariflerinde bile evimiz biliniyor” dedi.

“ŞAMPİYONLUK OLMASA DA TUTKUMUZ DEĞİŞMEZ”

Fenerbahçe sevgisinin sonuçlara bağlı olmadığını vurgulayan Toparlak, taraftarlığın bir aidiyet meselesi olduğunu belirtti. Takımına olan bağlılığının yıllar geçse de değişmeyeceğini ifade eden Toparlak, bu duygunun anlatmaktan çok yaşanarak anlaşılacağını söyledi.