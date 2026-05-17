Sivas'ta taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 27 yaralı
Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor karşılaşmasından dönen taraftarları taşıyan midibüs, Sivas'ta devrildi. Kazada 2'si ağır 27 kişi yaralandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 27 YARALI
Kazada 2'si ağır 27 taraftar yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)