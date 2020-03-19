Sivas'ın Suşehri ilçe merkezinde, turuncu renkli yöresel kıyafetleriyle tek sıra halinde yürüyen Taylandlı turist kafilesi dikkat çekti.

Kafileyi şaşkınlıkla izleyen ilçe sakinleri, bu kişileri Çinlilere benzetti.

Birçok kişinin meraklı bakışları altında yürüyen turistler etrafı selamladı.

Sivas'ta Taylandlı turistler şaşkınlığa neden oldu VİDEO

İLÇE SAKİNLERİNİN KORONA TEDİRGİNLİĞİ

İlçede bazı kişilerin koronavirüs yayabilirler endişesi ve sosyal medya paylaşımları üzerine, turistlerin konakladığı otelin yetkilisi açıklama yaptı.

"SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI"

Otel yetkilisi Serhat Güven, "Son 2 gündür ilçemiz caddelerinde görülen Tayland vatandaşı olan turistler, işletmemizde konaklamışlardır. Otelimize giriş yaptıkları an itibariyle Suşehri Kaymakamlığı'na bilgi verilerek Suşehri Toplum Sağlığı merkezi ile koordineli olarak gerekli sağlık kontrolleri yapılmıştır ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Fakat sosyal medya üzerinden kişilerle alakalı birçok farklı resim ve video paylaşılarak insanları tedirgin edici yorumlar yapılmaktadır. Şahıslar otelimizden ve ilçemizden ayrılmışlardır, herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir" dedi.

Yapılan araştırmada Taylandlı turistlerin 1 Mart'ta Türkiye'ye giriş yaptıkları ve illeri dolaştıkları öğrenildi.





