taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5425
Euro
7.0008
Altın
1471.41
Borsa
85195.39
Gram Altın
309.713
Bitcoin
40412.68

Sivas'ta tıra çarpan otomobil yan yattı: 5 yaralı

Sivas’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA | 19.03.2020 - 23:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında, K.K idaresindeki 58 NA 071 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Ö.U. yönetimindeki 42 GP 488 plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonrası yan yatan otomobilin içerisinde bulunan K.K., Y.K., E.B.N.G.,(5), K.K.(2) ile Y.K hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kente bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta tıra çarpan otomobil yan yattı: 5 yaralı

Sivas'ta tıra çarpan otomobil yan yattı: 5 yaralı

Sivas'ta tıra çarpan otomobil yan yattı: 5 yaralı

İlginizi Çekebilir
Antalya'da servis şoförü 1.77 promil alkollü yakalandı
Asayiş ekiplerince durdurulan şoförün, direksiyon başında alkol aldığı ve çay bardağıyla araçtan indiği bildirildi. Aracı bağlanan sürücünün, 6 ay ehliyetine el konuldu.
Kayseri'de yük treni otomobile çarptı: 2 ağır yaralı
Kayseri'de yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi ağır yaralandı.
'Otomobilde hasta var' diyerek yolu açtıran hırsızlar yakalandı
Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan ve güvenlik kameralarınca tespit edilen 3 hırsızdan, 2'si tutuklandı.
Kadir Şeker hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı
Konya'da bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
822
CHP'li Hüsnü Bozkurt korona için Erdoğan'ı suçladı
CHP'li Hüsnü Bozkurt korona için Erdoğan'ı suçladı
1160
Meclis'te koronavirüs oturumu
Meclis'te koronavirüs oturumu
436
Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
215
Cem Özdemir koronaya yakalandı
Cem Özdemir koronaya yakalandı
1407
Sivas'ta Taylandlı turistler şaşkınlığa neden oldu
Sivas'ta Taylandlı turistler şaşkınlığa neden oldu
312
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
423
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir