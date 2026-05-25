Sivas'ta trafik kazası: 8 yaralı
Merkez ilçesine bağlı Yıldız Beldesi’nde, hatalı sollama sonucu iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Merkez ilçesine bağlı Yıldız Beldesi’nde, Turgut Özal Caddesi üzerinde farklı istikametlerden gelen otomobiller, hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Araçlarda bulunan 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Hastanede kontrolden geçirilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)