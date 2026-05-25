Sivas'ta trafik kazası: 8 yaralı

Merkez ilçesine bağlı Yıldız Beldesi’nde, hatalı sollama sonucu iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Merkez ilçesine bağlı Yıldız Beldesi’nde, Turgut Özal Caddesi üzerinde farklı istikametlerden gelen otomobiller, hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Araçlarda bulunan 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastanede kontrolden geçirilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)