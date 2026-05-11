Sivas'ta yoldan çıkan araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas-Kayseri karayolu, Şarkışla ilçesi Sögütçük mevkisinde Sivas istikametine gitmekte olan A.K. idaresindeki 58 ND 936 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Araçta bulunan Hasan Karapınar (57) olay yerinde öldü.

R.K., Y.T.K, R.S.K ve sürücü yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla ve Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.