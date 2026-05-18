Sivas'ta yürek burkan an: Anne kedinin yavrusunu hayata döndürme çabası

Sivas’ta sokak hayvanlarına destek veren Uğur Zontul’un kedileri beslediği sırada anne kedi, ölen yavrusunu ağzında taşıyarak Zontul’un yanına getirdi.

Durumu fark eden Zontul, yavruyu alarak hayata döndürmeye çalıştı ancak tüm müdahalelere rağmen başarılı olamadı.

SON ÇARE: ANNE ŞEFKATİ KAMERADA

Yavru kedinin yaşamını yitirmesinin ardından anne kedi, yavrusunun başından ayrılmadı. Onu koklayıp yalayan, ısınması için yanında duran anne kedinin çaresiz çabası kameralara yansıdı.

Görüntüler, izleyenlerin yüreklerini burkarken hayvanlardaki içgüdüsel bağlılığı da ortaya koydu.

"SAATLERCE UĞRAŞTI" İFADESİ

O anları anlatan Uğur Zontul, anne kedinin yavrusu için uzun süre mücadele ettiğini belirterek, "Onu ısıtmaya çalıştım, nefes vermeye çalıştım ama olmadı. Anne kedi saatlerce yavrusunun başında bekledi, yaladı, kokladı. O an insanlığın ne olduğunu bana hayvanlar öğretti." dedi.

Zontul, anne kedinin olay sonrası davranışlarının değiştiğini, yemek yemekte zorlandığını da ifade etti.

"MERHAMET ÖRNEĞİ" YORUMLARI

Mahalle esnafı İbrahim Kozan ise Uğur Zontul’un sokak hayvanlarına olan ilgisiyle tanındığını belirterek, yaşanan olayın herkes için bir ders niteliği taşıdığını söyledi.

Kozan, "Herkes bu merhametten örnek almalı." ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL ANLAR SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, anne kedinin yavrusuna gösterdiği şefkat, çok sayıda kullanıcı tarafından “doğal merhametin en güçlü örneklerinden biri” olarak yorumlandı.