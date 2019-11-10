Sivas'taki Atatürk silüeti önünde anma töreni

Sivas'ın İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki tepedeki kayalık alandaki silüeti, köylüler Atatürk'e benzetiyor.

HER YIL ANMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Gökyüzüne doğru yatay halde bulunan, Atatürk'ün göz, kaş, ağız ve çene kısmına benzerliği ile dikkat çeken kayalıktaki silüet, her yıl 10 Kasım'da köylüler tarafından ziyaret ediliyor. Boğazören köyü sakinleri, yamaca giderek anma töreni düzenleniyor.

"BALKONDA OTURURKEN TESADÜFEN KEŞFETTİM"

Bu yıl da köyde bulunanlar, Atatürk'ün silüeti karşısında saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Köyde yaşayan Metin Uçar, silüeti tesadüfen 2014 yılında keşfettiğini belirterek, "Balkonda otururken, karşıya bakınca tesadüfen Atatürk'ün baş kısmına benzediğini keşfettim. Gerçekten de Atatürk'ün silüeti, yurdun birkaç bölgesinde de var. Özellikle Ardahan'da bu durum ortaya çıkmıştı. Orayı inceledim, bir de burayı inceledim. Gerçekten mükemmel bir şey. Fotoğrafını kime göstersem, aynı Atatürk diyor. Her mevsimde görünüyor, ancak gün doğumu ile gün batımında daha belirgin oluyor. Bugün komşularla beraber geldik ve Ata'mızın silüeti önünde vefa borcumuzu saygı duruşuyla ödedik." dedi.

"BURADA ONU SEYREDİYORUZ"

Hasan Aygün ise "Atamız ölmedi ve içimizde. Burada ve onu seyrediyoruz." diye konuştu.

"ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Atatürk'ün kalplerinde yaşadığını belirten Fehmi Meral da "81 yıl geçmesine rağmen onun ateşi her zaman içimizde yanmaktadır. Her zaman onu saygıyla anıyoruz. Onu unutmak mümkün değil. O da burada gök yüzüne bakıyor." dedi.

"BURADAN GEÇİŞİNİN BİR SEMBOLÜ"

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta böyle bir silüetin çıkmasından dolayı onur duyduklarını belirten Alparslan Bal ise "Atamızın ölüm yıl dönümü olarak buraya geldik, anma töreni düzenledik. Atamıza ve şehitlerimize sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vatanı var ettikleri için onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu silüetin burada olması ilçemiz için ayrı bir değerdir. Atatürk'e olan sevgimizi, bağlılığı ve buradan geçişinin bir sembolü olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.