Sivrisinek neye gelmez? Sivrisinekleri evden uzak tutacak yöntemler

Yaz mevsiminin en büyük sorunlarından biri olan sivrisinekler, sıcak havalarla birlikte evleri istila etmeye başladı.

Geceleri uykusuz bırakan, kaşıntı ve kızarıklıklara yol açan bu davetsiz misafirlerden korunmak için kimyasal ilaçlara mahkum değilsiniz.

Evinizde kolayca uygulayabileceğiniz bazı doğal bitkiler, uçucu yağlar ve pratik yöntemler sayesinde sivrisinekleri kendinizden ve odanızdan tamamen uzak tutabilirsiniz.

İşte kimyasal spreylere alternatif olarak kullanabileceğiniz, sivrisineklerin asla yaklaşamadığı o doğal yöntemler:

Aromatik Bitkiler

Sivrisineklerin en nefret ettiği kokuların başında taze bitkiler geliyor. Özellikle taze fesleğen, lavanta, nane, biberiye ve limon otu gibi bitkiler doğal birer sineksavar görevi görür.

Evinizin pencerelerinin önüne yerleştireceğiniz bir saksı taze fesleğen veya baş ucunuza koyacağınız lavanta, sivrisineklerin içeri girmesini büyük ölçüde engeller.

Uçucu Yağlar

Kimyasal koruyucular yerine aktarlardan kolayca bulabileceğiniz uçucu yağları tercih edebilirsiniz. Limon yağı, okaliptüs yağı, çay ağacı yağı, lavanta ve nane yağları bu konuda en etkili olanlarıdır.

Bu yağları bir sprey şişesindeki temiz suyun içerisine birkaç damla damlatıp çalkalayarak hem cildinize sürebilir hem de bulunduğunuz odaya sıkarak koruma kalkanı oluşturabilirsiniz.

Sivrisineklerin sevmediği diğer faktörler

Sivrisinekler rüzgarlı ortamlarda uçmakta zorlanırlar. Oda içerisinde çalıştıracağınız bir vantilatör, onların size yaklaşmasını tamamen engelleyebilir.

Sivrisinekler koyu renkleri daha çok fark eder. Bu nedenle akşamları açık renkli ve uzun kollu giysiler tercih etmek ısırılma riskini azaltır.

Evinizde sarı ışık kullanmak sineklerin dikkatini daha az çeker. Ayrıca sivrisineklerin üreme alanı olan durgun suları (saksı diplerindeki birikintiler gibi) evinizden ve bahçenizden uzak tutmanız gerekir.