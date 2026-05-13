Siyah bant dövmesi bakın ne anlama geliyor

Son yıllarda sosyal medyada sıkça karşılaşılan dövme trendleri arasında yer alan “çift siyah şerit” tasarımı, özellikle kol bölgesinde tercih edilmesiyle dikkat çekiyor.

Sade görünümüne rağmen taşıdığı anlam nedeniyle kullanıcılar arasında merak konusu haline gelen bu dövme, kısa sürede geniş bir kitle tarafından araştırılmaya başlandı.

Görünüşte basit iki siyah banttan oluşan bu tasarımın aslında düşündüğünden daha farklı bir anlam taşıdığını öğrenenler ise şaşırdı.

İŞTE ANLAMI

Bazı kişiler iki siyah bandı kaybettikleri birini veya önemli bir dönemi anmak için yaptırır.

Güç ve dayanıklılık anlamında da yaptırılmaktadır. Kişisel mücadeleleri, zorlukları aşmayı simgelediği söylenir.

Şeritler hayatın dönemlerini sembolize edebilir. Şeritler arasındaki boşluk yaşanmış bir dönemi, siyah şeritler ise kapanışları veya dönüm noktalarını gösterir.

Birçok kişi sadece minimal ve şık göründüğü için yaptırır; hiçbir sembolik anlam taşımaz.