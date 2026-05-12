Siyaset ve futbol yasaklandı: Berberde sessiz tıraş dönemi

Ankara’da erkek kuaförü Ferhat Narin (31), tıraş olurken sohbet etmek istemeyen müşterileri için 'sessiz hizmet' uygulaması başlattı.

Narin, ilkokul 1'inci sınıftan itibaren dedesi İsmet Narin ve babası Ahmet Narin’in yanında çıraklık yaparak mesleğe başladı.

Daha sonra kalfa olan Narin, usta olduktan sonra kendi dükkanını açmaya karar verdi.

Narin, 2 ay önce açtığı kendi dükkanında uzun zamandır düşündüğü 'sessiz hizmet' uygulamasını hayata geçirdi.

Uygulamada, müşteriler online randevu platformundan 'sessiz hizmet' seçeneğini işaretliyor. Sessiz modu tercih eden müşteriler, tıraş olurken sohbet etmeden hizmetten yararlanıyor.

'SOHBETE MECBUR KALDIKLARINI GÖZLEMLEDİM'

Ferhat Narin, mesleğini çocukluğundan beri çok sevdiğini söyleyerek, "Dedem İsmet Narin, babam Ahmet Narin ve ben; dededen toruna 3 kuşaktır bu sektörde hizmet veriyoruz. Çıraklığımdan, ilkokul birinci sınıftan itibaren, dedemle ve babamla aynı ortamda çalışırken müşterilerle kuaförlerin bir anda siyasetten futbola, günlük hayata kadar muhabbet içerisinde olduklarını gördüm. Ama bazı müşterilerin sohbete, muhabbete mecbur kaldıklarını gözlemledim ve o zamandan beri hep ileride bu durumu değiştireceğimi söyledim. Uzun yıllar bu konuda neler yapabileceğini düşündüm. ‘Sessiz hizmet’ fikri aklıma geldi. 2 ay önce de kendi salonumu açarak burada sessiz hizmeti devreye aldık" diye konuştu.

'REHABİLİTE ETMİŞ OLUYORUZ'

Narin, online randevu platformunda müşteriler hangi hizmeti istiyorlarsa, bütün hizmetlerin sessiz modunu tercih edebildiğini anlatarak, "Sessiz hizmeti seçtiklerinde sadece tarzları ve istekleriyle alakalı bizle iletişime geçiyorlar. Biz de yalnızca; isterseniz şurayı şöyle yapabiliriz gibi önerilerimizi sunup, müşterilerimize güzelce kafa dinleterek, onları rahatlatarak; hizmetimizi sunarken susarak onları psikolojik olarak rehabilite etmiş oluyoruz. Sonrasında bir kahvemizi ikram ediyoruz. Buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar" dedi.