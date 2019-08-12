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Siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, bayram ziyaretlerinde Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun yapılmamasını istedi.

AA & Ensonhaber | 12.08.2019 - 14:52..
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Siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşandı.

AK Parti ile HDP arasında bayramlaşma yapılmazken, MHP ile HDP ve İyi Parti arasında da  bayram ziyareti gerçekleştirilmedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin bayram ziyaretlerindeki gündemi Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon oldu.

"KUZEY SURİYE'YE..."

HDP'den bayram ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Kuzey Suriye’ye yönelik saldırı tehditleri başta olmak üzere bu bayramda da yine toplumsal sorunları konuştuk; barış, özgürlük ve demokrasi umudumuzu paylaştık." ifadeleri kullanıldı.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği

FOTOĞRAF: HDP'nin CHP'ye ziyareti

HDP'YE BAYRAMLAŞMAYA GİDENLER

CHP, Saadet Partisi ve DSP, HDP'ye bayram ziyaretinde bulunan partiler arasında yer aldı.

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