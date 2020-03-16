taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3392
Euro
7.0634
Altın
1546.93
Borsa
95605.22
Gram Altın
314.922
Bitcoin
35092.02

Siyasi partilerin grup toplantıları iptal edildi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siyasi partiler bu haftaki grup toplantılarını iptal etme kararı aldı. Partiler anlaşırsa Meclis de toplanmayacak.

AA & Ensonhaber | 16.03.2020 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Siyasi partilerin grup toplantıları iptal edildi

Türkiye, koronavirüse karşı tüm tedbirleri almaya başladı.

Görülen vakaların salgına dönüşmemesi için alınan tedbirler, dünyada birçok ülkeye örnek oldu.

Koronavirüs nedeniyle siyasi partiler de programlarını değiştirdi.

AK Parti, MHP ve CHP birçok toplantısını iptal etmek zorunda kaldı

GRUP TOPLANTILAR İPTAL

Siyasi parti liderleri bu hafta grup toplantısında kürsüye çıkmayacak.

AK Parti, CHP ve MHP'nin grup toplantıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

AK Parti, MYK ve MKYK toplantısını da iptal etti.

Siyasi partilerin grup toplantıları iptal edildi

MECLİS TOPLANMAYACAK

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu'nun da toplanmaması masada.

Siyasi partilerin görüşmeleri olacak ve anlaşma sağlanması durumunda Meclis Genel Kurulu da toplanmayacak.

Siyasi partilerin bu konuda anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Siyasi partilerin grup toplantıları iptal edildi

İlginizi Çekebilir
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden fetva
Dünya Müslüman Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" yönünde fetva yayınladı.
Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma yüzde 30'a düştü
Büyükşehirde salgın etkisini gösterirken özellikle İstanbul'da, trafik hala yüzde 50 seviyelerinde...
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de, son 24 saatte de salgınla ilgili yaşanan önemli gelişmeler..
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Avrupa'dan gelen 7, ABD'den gelen 3 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
730
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
62
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
154
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
22
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
19
Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor
Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor
8
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir