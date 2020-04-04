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Sızma girişiminde bulunan 24 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK/YPG'li 24 terörist, etkisiz hale getirildi.

AA |
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Sızma girişiminde bulunan 24 terörist öldürüldü

Terör örgütü yine ağır bir darbe yedi.

Türk askeri, sızma girişiminde bulunan eli kanlı örgüt üyelerine geçit vermedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"AMAÇLARINA ULAŞAMADILAR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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