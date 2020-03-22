Şizofreni hastası, babasını öldürüp annesini yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle yaşayan şizofreni hastası Erdal Kuran, evde çıkan tartışma üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası İsmail Kuran'ı öldürdü, kendisine engel olmak isteyen annesi Emine Kuran'ı da yaraladı.

SOKAĞA ÇIKIP KOMŞULARI TEHDİT ETTİ

Erdal Kuran, olayın ardından elinde bıçak ve üzerindeki kanlı tişörtle sokağa çıkarak, 'Babamı öldürdüm, annemi yaraladım' diye bağırıp, komşularını da tehdit etti.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erdal Kuran, elinde bıçakla uzun süre polis ekiplerine direndi. Polise ve çevrede bulunanlara da saldırma ihtimali bulunan Erdal Kuran, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, polis tarafından vurularak yakalandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen ve tedavisi tamamlanan Erdal Kuran, daha sonra polis tarafından savcılığa götürüldü.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Savcı tarafından ifadesi alınan Erdal Kuran, mahkemeye sevk edildi. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan Erdal Kuran, hasta olduğunu, olaya dair hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.

TUTUKLANDI

Erdal Kuran, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' ve 'kasten yaralamak' suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi. Manavgat'ta özel bir hastanede tedavisi süren Emine Kuran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.