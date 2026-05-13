Skoda kullananlar dikkat: Hassas verileriniz çalınmış olabilir

Otomobil üreticisi Skoda, teknik güvenlik izleme çalışmaları sırasında çevrimiçi mağaza portalında ciddi bir yazılım açığı tespit etti.

Bu güvenlik açığından yararlanan siber saldırganlar, sisteme sızarak kullanıcıların hassas verilerine erişim sağladı.

HASSAS BİLGİLER ÇALINDI

Bilgisayar korsanlarının müşteri isimleri, adresleri, telefon numaraları ve sipariş detaylarının yanı sıra kullanıcı hesap bilgilerine ulaştığı açıklandı.

Şirket, ödeme bilgileri doğrudan hizmet sağlayıcıları üzerinden işlendiği için kredi kartı verilerinin tehlikeye girmediğini belirtti.

Olayın ardından mağaza geçici olarak kapatılarak ilgili açık yamalandı ve adli bilişim uzmanları soruşturma için görevlendirildi.

Yetkili makamlar bilgilendirilirken, sunucu protokolleri nedeniyle veri sızıntısının tam boyutunun belirlenmesinin imkansız olduğu ifade edildi.

KULLANICILAR İÇİN ACİL ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ UYARISI

Skoda, verilerin kötüye kullanıldığına dair henüz bir kanıt bulunmasa da müşterilerini kimlik avı saldırılarına karşı uyardı.

Kullanıcılardan mevcut şifrelerini değiştirmeleri ve şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklamamaları isteniyor.

Volkswagen Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirket, güvenlik mekanizmalarını tamamen gözden geçirdiğini duyurdu.

100'den fazla ülkede faaliyet gösteren üretici, siber güvenliği sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.