Skoda modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar

Skoda, mayıs ayı boyunca elektrikli ve içten yanmalı modellerinde geçerli olan avantajlı fiyat listesini duyurdu.

Yeni nesil elektrikli C-SUV modeli Elroq, 2 milyon 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaya devam ediyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE KADINLARA ÖZEL HEDİYE ÇEKLERİ

Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe modellerini tercih eden kadın müşterilere toplam 20 bin TL değerinde özel hediye çekleri tanımlanıyor.

Bu kapsamda 10 bin TL’lik KIKO Milano ve bir yıl boyunca mobil istasyonlarda da geçerli olan 10 bin TL’lik D-Charge şarj desteği veriliyor.

KAROQ VE SCALA MODELLERİNDE YÜZDE SIFIR FAİZLİ KREDİ

Karoq Prestige ve Sportline versiyonlarında kurumsal müşterilere özel 1 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Scala Monte Carlo modeli ise 500 bin TL tutarındaki yüzde 0 faizli tüzel kredi desteğiyle dikkat çekiyor.

GENİŞ ÜRÜN GAMINDA ÖTV VE FİYAT AVANTAJLARI

Superb, Kodiaq, Octavia ve Kamiq modelleri ÖTV avantajlarıyla showroomlardaki yerini alırken, Fabia modeli erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.