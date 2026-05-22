Skoda Octavia, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç sistemleriyle gelecek

Çek otomobil üreticisi Skoda, sevilen aile hatchback ve station wagon modeli Octavia için geniş güç aktarım seçenekleri sunmaya hazırlanıyor.

Şirketin teknik şefi Johannes Neft, gelecekteki Octavia alıcıları için saf hibrit ve şarj edilebilir hibrit sistemlerin yolda olduğunu belirtti.

YENİ HİBRİT SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Octavia'da kullanılacak tam hibrit sistem, 1,5 litrelik turbo benzinli dört silindirli motor, yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman, bir elektrik motoru ve 1,6 kWh'lik bir bataryadan oluşacak.

Düşük hızlarda elektrik motoruyla ilerleyecek olan bu sistemin, Golf ve T-Roc modellerindeki gibi toplamda 136 beygir veya 170 beygir güç üretmesi bekleniyor.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT VE DİZEL SEÇENEKLERİ SÜRECEK

Yeni şarj edilebilir hibrit Octavia'nın 19,7 kWh batarya ve altı vitesli çift kavramalı şanzıman ile yaklaşık 148 kilometre elektrikli sürüş menzili sunması hedefleniyor.

Eksiksiz bir motor yelpazesi sunma taahhüdü doğrultusunda, dizel motorlar da öngörülebilir gelecekte Octavia serisindeki varlığını koruyacak.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ OCTAVİA NE ZAMAN GELECEK

Geçtiğimiz yıl Vision O konseptiyle tamamen elektrikli bir Octavia vizyonu sergilenmiş olsa da bu aracın seri üretim versiyonunun piyasaya sürülmesi on yılın sonuna kadar beklenmiyor.

Skoda yönetimi, uzun vadede içten yanmalı motorlu Octavia sunmaya devam etmek adına mümkün olan tüm olasılıkları açık tutmayı planlıyor.