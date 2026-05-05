Skoda, yeni Epiq modelinin tanıtım tarihini açıkladı

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabete iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Skoda, yeni uygun fiyatlı modeli Epiq'in detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Tamamen elektrikli kompakt crossover modelinin 19 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtılacağı duyuruldu.

YENİ TASARIM DİLİ VE ÇEVRECİ İÇ MEKAN

Skoda'nın "Modern Solid" isimli yeni tasarım dilini taşıyan ilk seri üretim modeli olan Epiq, sade ve yatay mimariye sahip modern bir kabin sunuyor.

Araçta 5.3 inç dijital gösterge paneli ve 13 inç bağımsız multimedya ekranı bulunurken, sürdürülebilirlik kapsamında koltuklarda yüzde yüz geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Kompakt boyutlarına rağmen 475 litre standart bagaj hacmi sunan aracın kapasitesi, arka koltuklar yatırıldığında 1344 litreye kadar ulaşabiliyor.

MEB+ platformu üzerinde geliştirilen araç, 315 kilometre ile 430 kilometre arasında değişen menzillere sahip üç farklı versiyonla tüketicilerin karşısına çıkacak.

SKODA EPIQ FİYATI NE KADAR OLACAK

Üretiminin İspanya'da gerçekleştirilmesi planlanan bu yenilikçi modelin, yaklaşık 26 bin euro başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alması bekleniyor.

Bu rekabetçi fiyatlandırma stratejisi, yeni aracı markanın mevcut benzinli SUV modeli Kamiq ile pazarda benzer bir konuma yerleştiriyor.