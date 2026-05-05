Skoda’dan dev hamle: Faizsiz kredi fırsatı sunuyor

Otomotiv pazarında dikkat çeken kampanyalara imza atan Škoda, Mayıs ayına özel hazırladığı avantajlı satış ve finansman fırsatlarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yüce Auto-Skoda aracılığıyla sunulan kampanyalar kapsamında elektrikli, SUV ve sedan modeller geniş seçeneklerle otomobil severlerle buluşturuluyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERE ÖZEL FIRSATLAR

Markanın elektrikli C-SUV modeli Skoda Elroq, 2 milyon 299 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışta kalmaya devam ediyor.

Elektrikli mobiliteyi destekleyen kampanyalar kapsamında Skoda Enyaq ve Skoda Enyaq Coupe modellerinde kadın müşterilere 10 bin TL değerinde KIKO Milano ve 10 bin TL değerinde D-Charge hediye çeki sunuluyor.

Ayrıca D-Charge desteğinin 1 yıl boyunca geçerli olduğu ve mobil şarj istasyonlarında da kullanılabildiği belirtildi.

FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Kampanya kapsamında Skoda Karoq Prestige ve Sportline versiyonlarında fiyat avantajlarına ek olarak 1 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli tüzel kredi imkanı sağlanıyor.

Bunun yanı sıra Skoda Scala Monte Carlo modelinde de 500 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sunuluyor.

SKODA FİYAT LİSTESİ

Skoda Fabia

1.0 TSI 115 PS Premium DSG: 1.834.900 TL → 1.727.200 TL (kampanyalı)

1.5 TSI 150 PS Monte Carlo DSG: 2.219.900 TL

Skoda Scala

1.0 TSI 115 PS Elite DSG: 1.859.900 TL

1.0 TSI 115 PS Premium DSG: 2.149.900 TL

1.5 TSI 150 PS Premium DSG: 2.279.900 TL

1.5 TSI 150 PS Monte Carlo DSG: 2.589.900 TL → 2.214.000 TL (kampanyalı)

Skoda Kamiq

1.0 TSI 115 PS Elite DSG: 2.029.900 TL → 1.802.100 TL (kampanyalı)

1.0 TSI 115 PS Premium DSG: 2.274.900 TL

1.5 TSI 150 PS Premium DSG: 2.539.900 TL

1.5 TSI 150 PS Monte Carlo DSG: 2.704.900 TL → 2.363.900 TL (kampanyalı)

Skoda Octavia

1.5 TSI mHEV 150 PS Elite DSG: 2.644.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS Premium DSG: 3.004.900 TL → 2.523.400 TL (kampanyalı)

1.5 TSI mHEV 150 PS Prestige DSG: 3.304.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS Sportline DSG: 3.304.900 TL

2.0 TSI 265 PS RS DSG: 5.434.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS Combi Sportline DSG: 3.404.900 TL

2.0 TSI 265 PS Combi RS DSG: 5.534.900 TL

Skoda Karoq

1.5 TSI 150 PS Premium DSG: 3.154.900 TL

1.5 TSI 150 PS Prestige DSG: 3.474.900 TL → 3.134.100 TL (kampanyalı)

1.5 TSI 150 PS Sportline DSG: 3.574.900 TL → 3.224.200 TL (kampanyalı)

Yeni Skoda Kodiaq

1.5 TSI mHEV 150 PS Premium DSG: 3.704.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS Prestige DSG: 4.504.900 TL → 3.993.200 TL (kampanyalı)

1.5 TSI mHEV 150 PS Sportline DSG: 4.654.900 TL → 4.427.600 TL (kampanyalı)

2.0 TDI 193 PS Prestige DSG 4x4: 6.504.900 TL

2.0 TDI 193 PS Sportline DSG 4x4: 6.754.900 TL

2.0 TSI 265 PS RS DSG 4x4: 7.104.900 TL

Skoda Superb

1.5 TSI mHEV 150 PS Premium DSG: 3.774.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS Prestige DSG: 4.454.900 TL → 3.745.900 TL (kampanyalı)

1.5 TSI mHEV 150 PS Sportline DSG: 4.454.900 TL → 3.686.700 TL (kampanyalı)

1.5 TSI mHEV 150 PS L&K Crystal DSG: 4.904.900 TL → 4.423.200 TL (kampanyalı)

2.0 TDI 193 PS L&K Crystal DSG 4x4: 6.854.900 TL

2.0 TSI 265 PS L&K Crystal DSG 4x4: 6.954.900 TL

Combi versiyonlar: 4.574.900 TL – 7.074.900 TL aralığında

Yeni Skoda Elroq (Elektrikli)

60 e-Prestige 204 PS: 2.474.900 TL → 2.299.900 TL (kampanyalı)

Yeni Skoda Enyaq (Elektrikli)

60 e-Prestige 204 PS: 3.699.900 TL → 3.423.500 TL (kampanyalı)

Yeni Skoda Enyaq Coupé (Elektrikli)

60 e-Sportline 204 PS: 3.799.900 TL → 3.516.000 TL (kampanyalı)

RS 340 PS 4x4: 5.199.900 TL