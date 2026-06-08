Skoda'nın en iddialı aracı sahneye çıkıyor: Peaq modelinden ilk görüntüler geldi

Skoda, elektrikli otomobil pazarındaki yeni amiral gemisi SUV modeli Peaq'in merakla beklenen resmi tasarım taslaklarını yayınladı.

Yalın çizgileri ve güçlü oranlarıyla öne çıkan bu yeni model, markanın elektrikli araç vizyonunun zirvesini oluşturacak.

AMİRAL GEMİSİ İÇİN YENİ TASARIM DİLİ

Yeni Peaq modeli, şirketin son dönemde benimsediği "Modern Solid" adı verilen yeni tasarım dili doğrultusunda şekillendirildi.

Aracın ön kısmında genişlik boyunca uzanan T biçimli ince farlar ve klasik ızgaranın yerini alan parlak siyah yüzeyli Tech-Deck Face panel dikkat çekiyor.

Skoda Auto'nun dış tasarım sorumlusu Karl Neuhold, bu yaklaşımla ayırt edici detayları dengeli oranlarla birleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Heykelsi yüzeyler ve keskin hatlı tasarım öğeleri, aracın yollarda sağlam ve uzun ömürlü bir duruş sergilemesini sağlıyor.

Heybetli bir silüete sahip olan büyük SUV modeli, yüksek omuz çizgisi ve geniş arka sütunlarıyla aileler için dayanıklı bir yapı sunuyor.

Yan bölümde aerodinamik verimliliği artırmak amacıyla gövdeye hemzemin şekilde entegre edilen gizli kapı kolları kullanılıyor.

Aracın arka tarafında da ön tasarımla uyumlu olan ve aydınlatmalı bir şeritle birbirine bağlanan T biçimli stop lambaları yer alıyor.

Modelin motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik detayları ise lansman gününe kadar gizli tutuluyor.

RESMİ TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU

Otomobil dünyasında büyük merak uyandıran elektrikli SUV modelinin dünya prömiyeri için geri sayım başladı.

Skoda Peaq, 23 Haziran tarihinde Fransa’nın Monnetier-Mornex bölgesinde düzenlenecek özel bir etkinlikle resmi olarak tanıtılacak.